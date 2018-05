Semaine mitigée, entre soleil et pluie

MONTRÉAL – Après un week-end sous le soleil et frais, la semaine à venir s’annonce plutôt mitigée: des périodes ensoleillées alterneront avec quelques averses.

Les températures qui avaient chuté remonteront dès lundi matin, jusqu’à atteindre les 25 ° C dans le sud de la province. À Montréal comme à Québec, le soleil sera présent et le mercure affichera 24 et 23 ° C , avec des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 en matinée.

Dans le nord-ouest, le centre et l’est de la province, de la pluie pourrait tomber au cours de l’après-midi et de la soirée.

Mardi, des nuages viendront perturber le ciel, avec de fortes possibilités d’averses à Montréal ainsi qu’à Québec où chuteront pour atteindre les 16 ° C .

Un système dépressionnaire fera son apparition mercredi et pourrait apporter des flocons sur le nord-ouest, dans la matinée, qui se changeront en pluie au fil de la journée.



Le soleil devrait briller sur l’ensemble du Québec, jeudi.

La journée de vendredi sera mitigée et devrait laisser la place à une fin de semaine pluvieuse.