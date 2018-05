Shopping: 10 outils essentiels pour le jardin

Avoir de belles fleurs ou un petit potager à cultiver tout l’été, ça vous dit? Que vous ayez un grand terrain ou un petit balcon de ville, vous aurez besoin des meilleurs outils pour jardiner.

Rendez-vous sur amazon.ca et commandez tout ce qu’il vous faut pour jardiner confortablement! Cela vous permettra de gagner du temps et de l’espace dans votre coffre de voiture tout en vous épargnant les va et viens à la pépinière.

1. Pots de fleurs empilables

Maximisez vos espaces extérieurs avec ses pots empilables. Parfaits et tellement pratiques pour les petits balcons.à

2. Vaporisateur d’eau

Gardez cette bouteille à 6,50 $ sous la main pour hydrater vos plantes et fleurs.à

3. Chapeau de soleil

Protégez-vous des rayons UV avec ce chapeau léger à larges rebords à 27 $.

4. Ensemble de jardinage

Cet ensemble de 5 pièces robustes à 52 $ vous permettra d’effectuer toute sortes de tâches tels le désherbage et l’entretien de vos plantes.

5. Hygromètre 3 en 1

Pour seulement 13 $, vous pourrez garder votre terre en parfaite santé en surveillant son taux d’humidité et son PH grâce à cet hygromètre.

6. Repose genoux et siège

Ne vous fatiguez pas trop vite et réduisez les risques de douleur souvent associés au travail dans le jardin avec ce banc à 40 $.

7. Ensemble d’outils pour enfant

Votre aide-jardinier sera ravi de vous donner un coup de main avec cet ensemble d'outils à 20 $.

8. Gants résistants

Ces gants de travail à 7 $ sont conçus pour protéger les mains des rosiers et autres arbustes épineux tout en ayant la souplesse nécessaire pour les tâches plus précises.

9. Engrais pour fleurs

Donnez un coup de pouce à vos fleurs pour seulement 20 $ en les nourrissant d’engrais bio.

10. Serre portative

Protégez vos plantes et fleurs pour seulement 19 $ en les rangeant dans cette serre lors des soirées fraiches ou des pluies torrentielles.

Maintenant que vous êtes bien équipé, il ne vous reste qu’à fleurir votre petit coin extérieur et à profiter pleinement de l’été!