Trouver un emploi quand on a plus de 50 ans

Raphaël Bertignac – 37e AVENUE

Vous avez la cinquantaine et venez de perdre votre emploi. Comme beaucoup, vous redoutez de ne pas retrouver de travail, vous anticipez le regard des autres et vous entendez les préjugés à votre égard.

La recherche d’emploi pour les personnes de plus de 50 ans peut se révéler une expérience stressante, comme l’explique Céline Moisan, CRHA, consultante en ressources humaines : « Dans un marché du travail de plus en plus compétitif, bien souvent la recherche d’employés s’axe sur les jeunes diplômés. Pourtant, les travailleurs plus âgés, à cause de leur expérience et de leur vécu, ont beaucoup à apporter. »

Ainsi, s’il est normal de douter de notre valeur sur le marché et de craindre de ne pas retrouver d’emploi, il faut garder en tête que « la pénurie de main-d’œuvre actuelle change les paradigmes et les entreprises recherchent des gens d’expérience qui ont pris soin de maintenir leurs compétences à jour », souligne Céline Moisan.

Aussi, il ne faut pas hésiter à souligner ses avantages concurrentiels. « Un cinquantenaire doit parler de ses succès, démontrer sa flexibilité, son intégrité et sa loyauté, dit la consultante. Il doit faire entendre son expertise et sa motivation. Il doit prouver qu’il est un renfort pour une entreprise, et non le contraire ! »

Enfin, il est essentiel de parler à sa famille, à ses amis, et de faire jouer son réseau. « Avec toutes ces années de travail et de rencontres, un employé plus âgé s’est bâti un réseau inestimable de contacts. Il faut en faire bon usage pour rester informé de l’actualité et se faire présenter à des employeurs potentiels. »

Rappelez-vous, c’est en faisant de votre âge un réel avantage que vous trouverez votre nouvel emploi !