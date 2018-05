ST-PIERRE, Marcel



Le 12 mai, à l'âge de 78 ans, est décédé Marcel St-Pierre, conjoint de Mme Monique Dargie.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Luc) et Marie-France (Steve), ses petits-enfants Maxime (Sabrina), Magali, Adam, Philippe, ses frères et soeurs, beaux-frères, belle-soeurs, ainsi que les filles de sa conjointe Monia (Nicolas), Sonia (Timothy), Josée (Robert), leurs enfants Byanca, Sabryna, Shawn et Laurie, également Michel, Jean-Luc, Yan et Charles, en plus de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 mai 2018 de 11h à 15h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC, J3Y 8Z4Tél. 450 463-1900Un hommage aura lieu le samedi 19 mai 2018, 14h au salon même.