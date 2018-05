5 «road trips» d’une journée pour un long week-end pas plate et pas cher

Envie de changer d’air ce week-end? Pas le temps de planifier, pas le goût de vous compliquer la vie?

Rassemblez quelques amis, prenez le volant et roulez vers l’une de ces 5 destinations situées à moins de 2h30 de Montréal. Aucun hôtel à payer, vous serez revenus en fin de soirée!

5 voyages d’un jour à faire en voiture ce week-end

1. OTTAWA

À 2h15 de route de Montréal

Une publication partagée par Sanah - Lights|Camera|Life (@iam_sanah) le 13 Mai 2018 à 8 :12 PDT

Allez faire le plein de photos Instagram devant le MILLION de tulipes du Festival canadien des tulipes d’Ottawa, qui se termine le 21 mai. Il y a des fleurs dans pas moins de 30 endroits différents de la ville. L’excuse parfaite pour explorer un peu la capitale nationale et déguster une p’tite queue de castor en passant!

Une publication partagée par Rilla Mae Photography & Design (@rillamaephotography) le 14 Mai 2018 à 8 :46 PDT

2. COATICOOK

À 2h de route

Une publication partagée par Anne Lise (@anneliserouxel) le 29 Oct. 2015 à 4 :19 PDT

Allez vaincre votre peur des hauteurs et profiter de la nature sur «le plus long pont suspendu pour piéton en Amérique du Nord» au-dessus de la gorge de Coaticook. La rando prend 1h30. Par la suite, mettez le cap downtown Coaticook pour aller goûter les produits de la Microbrasserie Coaticook et pour prendre un cornet à la fameuse Laiterie de l'endroit!

Une publication partagée par ÉRICA PÉPIN (@ericapepin) le 9 Mai 2018 à 9 :10 PDT

3. LAKE PLACID, NY

À 2h de route

Une publication partagée par Gabrielle Amos (@gabss221) le 14 Mai 2018 à 5 :46 PDT

Un petit tour aux States? Rendez-vous au coeur des Adirondacks dans la charmante ville de Lake Placid. Faites une randonnée (il y a 3000 km de sentiers dans les monts de la région!), visitez des installations olympiques (dont la rampe de saut à ski vertigineuse) ou contentez-vous de flâner au milieu des boutiques, cafés et bars sur la rue principale, au bord du lac Mirror.

Une publication partagée par kimkam97 (@kimkam97) le 26 Sept. 2017 à 4 :14 PDT

4. OKA & HUDSON

Environ 2h20 de route pour la boucle entière

Une publication partagée par V E R 🌿 (@versepasi) le 13 Mai 2018 à 1 :14 PDT

Pas besoin d'aller loin pour se changer les idées! Allez rouler dans la campagne d’Oka au milieu des pommiers (fort probablement) en fleurs. Prenez des photos, faites le plein de fromages à l’Abbaye d’Oka et dégustez votre pique-nique à la plage ou sur le sentier du Calvaire d’Oka (4,4 km), dans le parc national. Ensuite, filez au quai d’Oka pour prendre le traversier vers Hudson, sur la rive Sud. Vous venez d’ajouter un tour de bateau à votre journée ET une petite ville intéressante à explorer!

Une publication partagée par Paige & Willow (@paige_willow) le 5 Mai 2018 à 2 :50 PDT

5. CHELSEA

À 2h30 de route

Une publication partagée par m a y (@mayyvu) le 1 Mai 2018 à 7 :28 PDT

Au bord de la rivière des Outaouais et des sentiers du parc de la Gatineau, Chelsea est une petite ville pleine de charme. Si vous avez le goût de flâner au milieu de boutiques, de galeries d’art et de petites adresses gourmandes (pub Chelsea, café Biscotti & cie), c’est un bon endroit. Et ce n'est pas tout. Non loin de Chelsea se trouve l’ancienne carrière Morrison, à découvrir pour ses eaux turquoise et ses sauts de bungee!

Une publication partagée par Pub Chelsea (@pubchelsea) le 12 Août 2016 à 7 :30 PDT

