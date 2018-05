DEMUY, Robert



À son domicile, le 9 mai 2018, à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé M. Robert Demuy "Bob l'indien", époux de feu Mme Gilberte Petit, demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil, ses enfants: Serge Demuy (Colette Pauzé), Chantal Demuy (feu Marcel Lefort), feu Yvon Demuy, ses petits-enfants: Mélanie, Jean-François, Marie-Ève, Alexandre, Marc-André, ses arrière-petits-enfants: William, Maéva, Alyssia, sa soeur Mme Andrée Demuy (M. Fernand Dubois), ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 18 mai 2018 de 18h à 21h à la:1008 RUE ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, QC J5M 2V5L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au Repos Saint-François d'Assise.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.