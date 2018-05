Arrêtez tout! L’allée de néons secrète de Montréal sera illuminée ce jeudi

Vous avez entendu parler de cette fameuse ruelle secrète remplie de néons, mais n’avez pas encore eu l’occasion de la voir? C’est votre semaine de chance, car cette dernière sera exceptionnellement illuminée ce jeudi!

L’allée de néons du restaurant et bar Flyjin dans le Vieux-Montréal ne s’illumine que pour les grandes occasions. Ce jeudi 17 mai, eh bien, c’est le 5e anniversaire du populaire établissement du nightlife montréalais.

Vous comprendrez donc que pour l’occasion, le bar réserve un gros party à sa clientèle et la gâte en illuminant leur fameuse allée de néons qui a fait énormément jaser depuis son installation lors du Nouvel An chinois en février dernier. Le Flyjin mentionne aussi qu’il y aura une nouvelle installation originale et grandiose qui attend les fêtards!

Vous pourrez donc en profiter pour finalement aller prendre votre photo afin d’atteindre de nouveaux sommets d’#instagoals. Et tant qu’à y être, enfilez donc vos plus beaux habits pour aller célébrer au Flyjin! Nul autre que DJ Abeille, Laurence Matte et Thomas H. seront aux tables tournantes pour mettre de l’ambiance dès 21h et jusqu’au petit matin.

Illumination de l’allée de néons secrète

17 mai 2018

417 rue Saint-Pierre

