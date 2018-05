«Bohemian Rhapsody» n’est pas la meilleure toune de Queen... En voici 10 meilleures!

Ce matin nous avons finalement eu la chance de voir Bohemian Rhapsody, la bande-annonce du biopic de Freddie Mercury.

Dans le teaser de moins de deux minutes, on peut voir les membres du groupe Queen concevoir la pièce qui partage son nom avec le film. Pièce emblématique qui allait éventuellement devenir leur pièce signature.

Autant qu’on puisse comprendre l’importance et l’influence de Bohemian Rhapsody, depuis qu’elle est apparue dans Wayne’s World et que des nombreux fêtards la détruisent chaque soir dans les karaokés, on est un peu tanné de l’entendre.

Voici donc 10 pièces du groupe royal que nous trouvons meilleures que Bohemian Rhapsody.

Princes of the Universe

Cette pièce composée pour Highlander, le classique de 1986, est de loin une des plus «heavy» du groupe. Notamment pour la phrase «I am immortal, i have inside me blood of kings».

Stone Cold Crazy

Déjà en 74, on pouvait prévoir le speed-metal de la décennie suivante avec ce rythme effréné. Ce n’est pas pour rien que Metallica l’a repris pour l’album célébrant les 40 ans du label Elektra.

I want to break free

Le costume de Mercury dans le clip vaut à lui seul une place dans ce top 10!

Radio Gaga

En plus d’être devenu le moment phare de l’événement caritatif Live Aid, Radio Gaga a aussi inspiré une chanteuse pop moderne à trouver son nom. Nous vous laissons deviner laquelle.

The Show Must Go On

Un hymne au courage de Freddie Mercury qui connaissait bien l’état de sa maladie, mais qui poursuivait sa carrière quand même. La chanson est sortie seulement 6 semaines avant sa mort.

Good Old Fashioned Lover Boy

Avec ce titre, Mercury rendait honneur à son amour pour le rag-time. Sa performance au piano en témoigne plutôt habilement.

Seven Seas Of Rhye

Cette pièce se trouve en deux versions sur deux albums de Queen. La première, en instrumental, est la dernière piste de leur album éponyme. Une seconde version chantée se trouvant sur Queen II permit au groupe de se produire à la populaire émission Top of the pops.

Under Pressure

Non il ne s’agit pas d’une reprise de Vanilla Ice! Under pressure est la seule et unique collaboration entre ces deux géants du rock anglais que sont Queen et David Bowie. On est en droit de se demander ce qu’auraient pu créer les deux légendes s’ils s’étaient réunis pour un album.

You’re My Best Friend

En plus de figurer dans les moments forts de l’album A night at the opera, You’re my best friend se retrouve sur la trame sonore de nombreux films et émissions de télé comme Will & Grace, The King of Queens, Shaun of the Dead et même les Simpson!

Killer Queen

La pièce qui allait propulser le groupe à l’internationale! D’une mouture un peu plus pop que les pièces qui ont fait la réputation du groupe, Killer Queen demeure un classique de leur répertoire.