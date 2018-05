DAWES, Loraine



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Loraine Dawes, le 7 mai 2018, à l'âge de 71 ans.Partenaire de vie de Yves "Pops" Emond, mère bien-aimée de David et Tammy, grand-mère dévouée de Reisa, Jordan, Melissa, Karena, Corey et Thomas et arrière-grand-mère exceptionnelle de Max. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: Garry, Vena, Wayne, Carol, Sherry et Donna; ses neveux et nièces Ron, Debbie, Jamie, Colin, Sean, Sici, Mitchell, Matthew, Dale, Glenn et Kerry ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 18 mai 2018 aux:COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RUE RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC, J4P 1A7de 14h à 17h et de 19h à 22h. La cérémonie aura lieu le samedi 19 mai à 10h au South Shore Community Church, 30 boulevard Churchill, Greenfield Park (QC) J4V 2L7 et l'enterrement se déroulera chez Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, Saint-Hubert (QC) J3Y 5K2, le samedi 19 mai à 11h30.La famille souhaite sincèrement remercier le CLSC et l'Institut thoracique de Montréal, en particulier Dr Dial et Dr Matouk et tout le personnel médical, pour les années de soins attentionnés apportés à Loraine et pour leur grand dévouement.En guise de sympathie, plutôt que d'offrir des fleurs, la famille vous invite à faire un don au nom de Loraine Dawes à l'Institut thoracique de Montréal, par téléphone au (514) 934-4414, par la poste à l'Institut thoracique de Montréal, 900-2155 rue Guy, Montréal (QC) H3H 2R9 ou en ligne au: