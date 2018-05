Des emplois d'avenir à l'ère du vieillissement de la population

Paul Le Bas - 37e AVENUE

Le vieillissement de la population québécoise est une réalité démographique. Le réseau de la santé a de plus en plus besoin de personnel dans le secteur de l'assistance à la personne en établissement de santé. Les préposé(e)s aux bénéficiaires y remplissent une fonction essentielle, et leurs perspectives d’emploi sont favorables.

Les préposés aux bénéficiaires (PAB), parfois nommés aides-infirmier(e)s ou aides-soignant(e)s d’après la Classification nationale des professions, sont les employés de première ligne des établissements de santé publics (hôpitaux, CHSLD) et privés (résidences, cliniques). « Les préposés sont le ciment du réseau de la santé, affirme Michel Lemelin, président de la Fédération professionnelle des préposé(e)s aux bénéficiaires du Québec (FPBQ). À 90 % auprès des patients, ce contact humain et leur proximité sont irremplaçables. »

Partie intégrante des équipes de soins, les PAB constituent le volume de main-d’œuvre le plus important des centres d’hébergement (plus de 63 000 PAB au Québec en 2015). Parmi leurs prestations en soins fondamentaux se trouvent les tâches indispensables au service des patients et résidents, dont l’aide à l’alimentation et à la mobilité des patients (repas, toilette et bains, habillement, sorties).

Une population vieillissante

« En 2023, dit Michel Lemelin, la ligne intergénérationnelle va changer. La perte d’autonomie des 80 ans et plus sera de plus en plus forte. » L’Institut de la statistique du Québec prévoit en effet que l’accroissement de la part des aînés s’accélérera jusqu’à 2030, une croissance parmi les plus élevées des pays de l’OCDE.

L'augmentation des besoins en soins de longue durée

L'alourdissement de la condition physique et la perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale des aînés font que la pénurie de PAB est déjà un enjeu majeur. « Environ 80 % de la clientèle des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) est aujourd’hui atteinte d’un déficit cognitif », indique Nouha Ben Gaied, directrice de la recherche et du développement à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer.

Un besoin criant de main-d’œuvre

Nombre d’établissements, comme le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, sont en recrutement quasi permanent de PAB qualifiés. Le nombre de nouveaux diplômés en études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement de santé n’est pas suffisant pour combler leurs besoins également expliqués par les départs à la retraite et les congés de maternité et de maladie.

Des perspectives d’emploi favorables

Emploi-Avenir Québec prévoit un scénario 2019 positif pour les métiers de l’assistance à la personne en établissement de santé, avec un taux de chômage relativement faible et un taux de croissance annuel de 1,8 % (comparé à celui de 0,5 % pour l’ensemble des professions).

Selon son guide Carrières d’avenir 2018 et la sélection annuelle des « formations aux excellentes perspectives d’avenir », Jobboom confirme un très bon taux de placement des titulaires du DEP en assistance à la personne en établissement de santé, soit 80 %.