France: des chefs étoilés lancent un cri d’alarme pour le camembert au lait cru

«C’est le camembert de Normandie qu’on assassine»: des chefs étoilés français ont dénoncé mardi un accord conclu entre les fabricants de ce fromage emblématique du «french way of life», qui risque pour eux de «devenir une vulgaire pâte molle sans goût».

«Le plus populaire des fromages tricolores, né dans les limbes de la Révolution française au coeur du bocage normand, va basculer dans la pasteurisation», s’alarment dans une tribune publiée mardi par le quotidien Libération une trentaine de chefs, dont Olivier Roellinger, Anne-Sophie Pic, Michel et César Troisgros et Guy Martin.

Dans leur texte, ils fustigent comme «une victoire pour l’industrie agroalimentaire, un risque fatal pour les fermiers et les consommateurs» l’accord trouvé le 21 février par les acteurs de la filière pour mettre un terme à dix ans de bataille autour de l’étiquette, qui opposait un «camembert de Normandie» au lait cru et un «camembert fabriqué en Normandie», à la production dix fois plus importante et pasteurisée, pour pouvoir l’exporter.

D’ici à 2021, le «camembert de Normandie», une appellation d’origine protégée, réunira l’ensemble de ces fromages, avec l’obligation d’utiliser un certain pourcentage de vaches normandes et de les faire pâturer en extérieur, en Normandie.

Mais il pourra désormais être élaboré au lait pasteurisé et de manière industrielle, et pas seulement fabriqués au lait cru et moulés à la louche.

«Honte, scandale, imposture... les mots ne sont pas assez forts pour dénoncer la forfaiture dont la France, créatrice du système des appellations d’origine qu’elle brandit partout en modèle, sera accusée d’avoir commis si les Français ne protestent pas», martèlent les chefs signataires, qui en appellent au président Emmanuel Macron.

«Nous réclamons un camembert au lait cru pour tous! Aidons les producteurs laitiers en visant la qualité dans le respect de nos traditions! Liberté, égalité, camembert!» concluent-ils dans leur tribune.

Le camembert, un fromage de vache à pâte molle et à croûte fleurie, n’est pas une appellation protégée. Il existe ainsi des camemberts danois, néo-zélandais, ou américains. C’est d’ailleurs un camembert québecois qui a été sacré en mars le meilleur au monde, lors d’un concours international aux États-Unis.