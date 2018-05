G7: Rehaussement de la sécurité à Valcartier

« De la mi-mai à la mi-juin, il y aura un rehaussement de la posture de sécurité sur la Base de soutien Valcartier (BS Valcartier) », lit-on dans un message de la base militaire intitulé « consignes de sécurité importantes pour la durée du Sommet du G7 ». Ce document a été transmis ces derniers jours aux résidents de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de Shannon.

« Il sera impossible d’utiliser la BS Valcartier pour traverser de la ville de Shannon à la ville de Saint-Gabriel-de-Valcartier », informe-t-on. Il faut également s’attendre à « une plus grande présence de policiers militaires et militaires armés sur les points d’entrées de la BS Valcartier ».

Vignettes et pièces d’identité

Aussi, le besoin d’accréditation pour accéder à la base militaire sera renforcé. Il y aura « des vignettes pour les voitures » et « des cartes d’identité sur les personnes en tout temps ».

Les militaires s’attendent à ce que ces diverses mesures occasionnent « une heure de plus pour le trafic matinal ». On conseille de prévoir « des routes alternatives pour accéder à la BS Valcartier ». Du 7 au 9 juin, les employés civils de la base « devraient considérer utiliser les programmes de travail de rechange pour réduire le trafic », suggère-t-on.

Le G7 aura lieu à La Malbaie les 8 et 9 juin. Mais l’essentiel des manifestations est attendu à Québec. Le centre des médias sera situé au Centre des congrès de Québec.

D’autre part, l’assemblée citoyenne d’information, organisée par les autorités policières chargées de la sécurité lors du G7, aura lieu aujourd’hui à partir de 19 h à l’hôtel Château Laurier Québec, non loin de l’Assemblée nationale. Elle sera précédée d’une conférence de presse au même endroit à 15 h.

« Ces deux évènements visent à fournir la plus récente information entourant les préparatifs du Sommet du G7 de 2018 et les retombées pour la Ville de Québec », lit-on dans un communiqué conjoint du Bureau de gestion des sommets (BGS) d’Affaires mondiales Canada et du Groupe intégré de la sécurité (GIS).