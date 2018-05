Hubert Lenoir répond à ses critiques et n'a pas la langue dans sa poche

Hubert Lenoir s'est tourné vers les réseaux sociaux pour lancer un message clair à ses détracteurs : «vous ne m'atteignez pas.»

Le passage de l'artiste au look androgyne à la finale de La Voix avait provoqué plusieurs commentaires désobligeants à son égard sur les réseaux sociaux.

À LIRE AUSSI : Découvrez qui est Hubert Lenoir, l’artiste au look androgyne que vous avez découvert à «La Voix»

Hubert Lenoir avait préféré ignorer les critiques jusqu'à hier, où il a partagé un message à ses détracteurs qui a le mérite d'être clair.

«Je n’ai pas réagi à tous les commentaires de haines sur les réseaux sociaux d’abord parce qu’il ne m’atteignent pas, et surtout parce que j’en ai rien à foutre, je ne me justifierai pas face à des gens conservateurs, imbéciles et homophobes. je vous emmerde tous. sincèrement», lance Hubert Lenoir.

Une photo du chanteur prise par John Londono a accompagné son message sans équivoque: les commentaires haineux lui passent six pieds par dessus la tête!