Infirmier(ère) de santé au travail : une spécialité recherchée

Véronique Demers - 37e AVENUE

Les entreprises s'occupent plus que jamais de la santé de leurs employés, et par conséquent, l'infirmier(ère) de santé au travail est une profession de plus en plus populaire. Que fait ce professionnel, au juste ?

À Hydro-Québec, près du tiers des 48 professionnels de la santé travaillant pour la société d’État sont des infirmiers(ères) de santé au travail. Une grande partie de leurs tâches est consacrée au retour au travail des employés et à la gestion de certaines problématiques de santé. « Pour le reste, on parle d’aptitude à l’emploi, de promotion de la santé et de prévention, explique Marie-Andrée Guillemette, chef Stratégie et expertise santé à Hydro-Québec. On est là pour optimiser la santé des employés. On voit rarement la souffrance au quotidien, puisque nous n’offrons pas de soins de première ligne. »

Selon Marie-Andrée Guillemette, cette spécialité devrait gagner en popularité, puisqu’avec le vieillissement des travailleurs, les besoins en santé devraient être grandissants. « On les aide au travail, mais ça se répercute évidemment de manière positive dans leur vie personnelle. L’infirmière de santé au travail a une vision holistique de l’employé et connaît bien les besoins des postes de travail. C’est une coordonnatrice hors pair de la santé au travail ! » conclut-elle.