Je sors, je reste

Coup de cœur

Musique : Finale de Ma Première Place des Arts

Le concours musical donnant l’occasion à de nombreux artistes émergents de performer à la Place des Arts se terminera ce soir avec un dernier spectacle. Cette finale comptera sur des performances des interprètes Lili Gauthier, Sarah Fortin et François Pillenière-Magnan, des auteures-compositrices-interprètes Petite Elfe, Jeanne Côté et Belle Grand Fille en plus des groupe Tonique et Chandail de Loup. La chanteuse et guitariste québécoise Amylie sera aussi du concert en tant qu’artiste invitée. *Ce soir à 19h30 à la Cinquième Salle, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

Humour : Les Grandes Crues

Les deux humoristes des Grandes Crues sauteront sur les planches du Club Soda ce soir avec leur humour irrévérencieux. Les deux diplômées de l’École Nationale de l’humour se sont notamment fait connaître par l’entremise d’hilarantes capsules diffusés sur les médias sociaux. Pour les curieux incapables de se procurer des billets de dernière minute, le duo humoristique sera de retour à Montréal le 3 octobre prochain. *Ce soir à 20h au Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent

Musique : Bishop Briggs

L’artiste britannique Sarah Grace McLaughlin, mieux connu sous son nom de scène Bishop Briggs, débarque à Montréal ce soir pour notamment présenter Church of Scars, son tout premier album studio sorti en avril dernier. La formation américaine Foreign Air, qui a présenté une nouvelle chanson vendredi dernier, assurera la première partie du spectacle. *Ce soir à 20h à l’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Humour : Philippe-Audrey Larrue St-Jacques

Le comédien notamment connu pour ses rôles dans la série Like moi! Et le film Les scènes fortuites monte sur les planches du Conservatoire d’Art Dramatique de Montréal pendant quatre soirs pour présenter son spectacle d’humour solo qui traitera notamment de façon plutôt satirique son éducation et son enfance privilégiés. *Ce soir à 20h au Conservatoire d’Art Dramatique de Montréal, 4750 avenue Henri-Julien

Musique : Pereira, The Liquor Store et Autodafé

Le festival pluridisciplinaire Vue sur la relève présente ce soir un concert du groupe Pereira qui mélange jazz et musique du monde, la formation funk The Liquor Store et le duo montréalais Autodafé. Le festival tente d’aider les artistes émergents de la métropole en leur donnant l’occasion de performer et de rencontrer plusieurs acteurs importants du milieu. *Ce soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Revoir le cinéma géorgien

La Cinémathèque québécoise propose aux cinéphiles de la métropole de venir découvrir quelques œuvres clés du répertoire cinématographique de la Géorgie, un petit pays situé près de l’Europe de l’Est et l’Asie. Aujourd’hui, le film The Machine Which Makes Everything Disappear de Tinatin Gurchiani sera présenté à 19h et le long-métrage Eka et Natia de Nana Ekvtimishvili à 21h. *Ce soir à 19h et 21h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Je reste

Livre : Guide du droit québécois de l’environnement

Ce livre de vulgarisation écrit par l’auteur Jean Baril, pourvu d’une préface du journaliste Louis-Gilles Francoeur et illustré par Bruno Rouyère vise à donner un document de référence pour les citoyens québécois qui veulent défendre leur position pro-environnementale et possiblement changer la façon dont le Québec exploite ses richesses naturelles. *Sorti en librairie le 7 mai

Film : Black Panther

Le film réalisé mettant en vedette le superhéros et roi de la région africaine futuriste de Wakanda a connu beaucoup de succès lors de sa sortie originale au cinéma. Cette popularité émane notamment du fait que le long-métrage réalisé par Ryan Coogler offre finalement un film suivant un autre protagoniste qu’un homme blanc doté de super pouvoirs et son combat contre un super-vilain mégalomane. *Sorti en DVD le 15 mai

Album : Boomtown Café remasterisé d’Abbittibbi

Cette version remasterisée du premier disque du groupe Abbittibbi, l’ancienne formation du célèbre artiste et activiste québécois Richard Desjardins et des musiciens Gary Farrell, Rémi Perron, Claude Vendette et Theo Busch, ramène à l’avant-plan un album important de la musique country et folk québécoise. L’opus est originalement sorti en 1981. *Sorti le 11 mai