La programmation du festival du Vieux-Quai en fête de Sept-Îles dévoilée

SEPT-ÎLES | Le Vieux-Quai en fête de Sept-Îles a présenté mardi la programmation de sa 25e édition qui se déroulera du 12 au 15 juillet.

Cette fête familiale, qui a connu sa part de difficultés financières au cours des dernières années, se redresse, mais des défis restent encore à relever.

Le Vieux-Quai en fête gère un budget de 330 000 $. Son président, Ghislain Lévesque, espère que les spectateurs seront plus nombreux cette année.

«L’an passé, il a fait très beau, mais il a manqué d’assistance. On est habitué à Sept-Îles, dans la région, que tout soit gratuit. Là, on veut bonifier nos spectacles, mais il y a un prix à ça.»

Le prix du laissez-passer demeure inchangé à 48 $. Les spectateurs auront l'occasion, entre autres, d'entendre Karim Ouellet, Galaxie, Irvin Blais, Alaclair ensemble et Valaire. L’organisation a pris un soin particulier à satisfaire les amateurs de musique country cette année.

Sur le plan des finances, le Vieux Quai en fête semble revenir lentement sur la bonne voie. Les commanditaires sont plus nombreux. L’organisation peut aussi compter sur une subvention annuelle de 85 000 $ de la Ville de Sept-Îles, qui lui a également octroyé un prêt sans intérêt de 100 000 $ sur 5 ans pour faire face à son déficit passé.

Le Vieux-Quai a obtenu un délai supplémentaire pour le remboursement de la moitié de la tranche de 20 000 $ due cette année.

«On a fait notre bout à nous, a souligné le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier. Naturellement, il y avait un grand bout à faire du côté de l’administration et ça été fait positivement. Le Vieux-Quai est sur une relance avec de nouvelles idées, une nouvelle approche. »

«Dans l’ensemble, ça va très bien, a ajouté Ghislain Lévesque. On sent que les gens d’affaires et la population veulent s’approprier le Vieux-Quai. Ça fait 25 ans. Les partenaires sont généreux cette année»

Les organisateurs à soulignent que les activités familiales demeurent gratuites et seront offertes jusqu’au dimanche contrairement à l’an dernier.