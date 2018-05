Le Lightning ne lâche pas

Première période

1-TB: Steven Stamkos (6) (Hedman, Point) AN-13:53

Punitions: Stralman (TB) 8:58; Holtby (Was) 12:57.

Deuxième période

2-TB: Nikita Kucherov (7) (Hedman, Stamkos) AN-1:50 3-TB: Victor Hedman (1) (Kucherov, Palat) 3:37 4-WAS: Brett Connolly (4) (Stephenson, Niskanen) 10:31 5-TB: Brayden Point (6) (Johnson, Coburn) 16:03

Punitions: Eller (Was) 1:34; Eller (Was) 6:44; Callahan (TB) 13:20.

Troisième période

6-WAS: Evgeny Kuznetsov (9) (Oshie, Eller) 16:58

Punitions: Punition: Killorn (TB) 4:01; Stamkos (TB) 7:01; Eller (Was) 7:01; Kempny (Was) 7:17; Kuznetsov (Was) 12:03.

Tirs au but

TAMPA BAY 10 - 8 - 5 - 23 WASHINGTON 14 - 11 - 13 - 38

Gardiens:

TB: Andrei Vasilevskiy (G, 9-4); WAS: Braden Holtby (P, 10-4).

Avantages numériques:

TB: 2 en 5; WAS: 0 en 3.

Arbitres:

Kelly Sutherland, Eric Furlatt.

Juges de lignes:

Derek Amell, Scott Cherrey.

ASSISTANCE:

18 506.