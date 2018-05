Le maquilleur de Beyoncé dévoile 5 trucs maquillage pour être «flawless»

Quand vient le temps de se maquiller, nos vedettes préférées semblent détenir des secrets bien gardés qui leur permettent d'être «flawless» en tout temps.

Le maquilleur de Beyoncé, Sir John, a récemment dévoilé au Cosmopolitan ses cinq trucs infaillibles pour être toujours en beauté comme Queen B.

1. Appliquer de la crème pour les yeux sur les lèvres

Sir John explique que la crème antirides pour les yeux ne vient pas changer la formule du rouge à lèvres qu’on applique et préserve l’hydratation des lèvres. La formulation antirides offre un petit bonus à nos babines: elle prévient son vieillissement prématuré dû aux produits desséchants comme les rouges à lèvres mats.

2. Superposer les produits pour un look plus naturel

Contrairement à ce qu’on peut penser, superposer plusieurs produits de beauté les uns sur les autres aura pour effet de donner à votre maquillage l’effet le plus naturel possible. Sir John indique qu’il aime appliquer le fond de teint sur une base pas encore absorbée par la peau. Il applique ensuite la poudre, le blush et le bronzeur.

3. Réchauffer son cache-cernes sur sa main avant de l’appliquer sous ses yeux

Pour que le dessous de vos yeux soient impeccables tout en demeurant naturels, Sir John conseille de d’abord réchauffer son cache-cernes sur le dessus de la main, puis l’appliquer au pinceau.

4. Pour un gloss qui dure plus longtemps, utiliser un crayon pour les lèvres

On adore l’effet lustré du gloss, mais moins sa tenue éphémère. Appliquer un crayon pour les lèvres avant le gloss permettra d’amplifier sa tenue, tout en laissant une couleur derrière quand le gloss s’estompe.

5. Trouver son fond de teint parfait en l’appliquant dans son front

Quand vous allez chez Sephora pour vous trouver un nouveau fond de teint, faites un test de couleur au milieu de votre front ou sur vos joues, indique le maquilleur. C’est la meilleure façon de trouver LA teinte parfaite pour votre carnation.

