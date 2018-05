ROSEQ: les beaux souvenirs de Kevin Parent

Le message de Kevin Parent aux jeunes artistes qui prendront part à la prochaine tournée du ROSEQ est simple : allez triper, essayez des affaires, et tu ne peux pas vraiment dire non à une bière après le spectacle.

« Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de tournée avec les boys et mes bands », a confié le porte-parole de la 40e édition du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec.

Cet été, une trentaine d’artistes vont parcourir l’est de la province. Parmi les plus connus, outre Kevin Parent, signalons la participation de Ludovick Bourgeois, Yoan, Marie-Élaine Thibert, Steve Hill, Diane Tell et Luc de Larochellière.

De nouveaux venus

Mais il y aura aussi plusieurs nouveaux venus pour qui la tournée du ROSEQ représente un important tremplin dans leur jeune carrière. « C’est l’étape après les bars. Le ROSEQ, c’est petit, mais tu n’es pas dans un bar et le monde t’écoute », indique Parent, qui croit que l’expérience sera aussi enrichissante pour les artistes qui ont connu les grands plateaux de télé et les auditoires monstres à La Voix.

« C’est très important de se retrouver dans des petites salles sans la grosse mécanique parce que c’est la vraie vie. Les grosses cotes d’écoute de La Voix, ça ne revient pas si souvent. »

C’est ce que découvrira Ludovick Bourgeois, le grand vainqueur de La Voix 2017. « C’est important pour moi. Je ne fais pas le ROSEQ pour développer ma carrière. Quand ta job est d’aller voir les plus beaux paysages partout au Québec, il n’y a rien de plus plaisant. »

► L’horaire des spectacles est publié sur roseq.qc.ca.