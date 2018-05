Les monstres à cols romains

Il est incroyable de voir la léthargie de nos gouvernements et de notre système de justice face à tout ce qui s’est produit sur les réserves indiennes. Les derniers en liste étant les pères Oblats, Rivoire et Joveneau. Et ce qui est encore pire, ce sont les dirigeants de ces sectes de religieux qui ont passé sous silence les actes de ces déviants sexuels en les transférant juste de paroisse. Et qu’a fait Rome là-dedans ? Rien. Alors, que justice soit faite !

Gilles

Les autochtones l’espèrent ardemment, cette justice, mais bon Dieu ! qu’elle est longue à venir. Toutes les raisons sont bonnes pour éviter de reconnaître des torts aussi évidents.