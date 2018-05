Les trois valeurs essentielles d’une politique de retour

Parce qu’ils magasinent de plus en plus en ligne, les Canadiens ont des attentes élevées à toutes les étapes du parcours d’achat, et plus que jamais pour ce qui est de retourner un article.

Une procédure de retour décevante peut avoir des conséquences plus importantes que ne le pensent bien des détaillants. Votre politique de retour d’article influence l’opinion que les consommateurs se font de votre marque. Elle peut gêner l’acquisition et la rétention de clients.

66 % des consommateurs consultent la politique de retour lorsqu’ils magasinent chez un détaillant pour la première fois.

La formule gagnante? Clarté, simplicité, commodité et diversité des canaux

La clarté

Certains commerçants hésitent à mettre leur politique de retour à l’avant-plan de crainte d’augmenter le taux de retours d’articles. Mais une recherche démontre qu’une politique de retour difficile à trouver est un frein à l’achat. Le nouveau client qui la cherche dès la page d’accueil d’un site se trouve à la croisée des chemins. Soit il suit la voie de l’achat, voire de la fidélisation à l’entreprise, soit il se dirige vers un concurrent.

26 % des consommateurs sont enclins à conclure un achat lorsque la politique de retour est claire.

La simplicité

Les acheteurs pressés veulent savoir à quoi s’attendre s’ils doivent retourner un article. Les modalités doivent être claires; les étapes, brèves. Autrement, ils hésiteront à acheter.

Facilitez l’accès à l’étiquette de retour : incluez-la dans le colis ou fournissez-la sur demande.

: incluez-la dans le colis ou fournissez-la sur demande. Présentez clairement les options de retour , comme les retours par la poste ou en magasin.

, comme les retours par la poste ou en magasin. Simplifiez votre politique de retour en l’uniformisant pour l’ensemble des produits et précisez les exceptions.

en l’uniformisant pour l’ensemble des produits et précisez les exceptions. Automatisez les retours en ligne pour réduire les interactions, économiser et garder vos clients satisfaits.

33 % des cyberacheteurs indiquent qu’ils concluront l’achat en ligne si la procédure de retour est simple.

La commodité

Pour les consommateurs, la possibilité de retourner un article fait partie du processus d’achat en ligne. Mettez-vous à leur place. Demandez-vous quelle serait votre expérience idéale. Certains acheteurs préfèrent aller en magasin (ce qui vous donne une occasion de sauver la vente ou de la pousser) et d’autres, déposer les articles à retourner dans un bureau de poste. Tirez profit de votre réseau et de vos canaux de distribution pour offrir une gamme d’options qui répond aux préférences de chacun.

1/3 des acheteurs canadiens disent qu’ils ne feraient pas d’autres achats chez un détaillant auprès duquel ils ont connu une procédure de retour qui ne leur convenait pas.

Pour en savoir plus sur les attentes des acheteurs, téléchargez le livre blanc : LES RETOURS D’ARTICLES ACHETÉS EN LIGNE : FAIRE D’UN PROBLÈME COÛTEUX UN AVANTAGE CONCURRENTIEL