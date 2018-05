Patrick Roy tenait au retour de Martin Laperrière chez les Remparts

Avant même de reprendre officiellement ses fonctions de directeur général et d’entraîneur-chef des Remparts de Québec, Patrick Roy songeait déjà à la possibilité de ramener Martin Laperrière dans l’organisation. Son désir est devenu réalité, mardi, alors que son ancien bras droit occupera désormais le poste d’entraîneur associé après deux saisons à la barre du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Laperrière renoue donc avec son ancienne flamme de la LHJMQ qu’il avait été forcé d’abandonner en avril 2016 après une relation de 11 ans à la suite de son congédiement par Philippe Boucher. Le retour au bercail de Lappy alimentait les conversations depuis la nomination de l’ancien gardien étoile à la tête de l’organigramme hockey des Diables rouges.

Photo Stevens Leblanc

«C’était un incontournable pour moi et je veux remercier Serge Duchesne [président du Blizzard], qui m’a donné la permission de rencontrer Martin. Je suis très content. Je pense que les deux avons cheminé à l’intérieur de ce qu’on a vécu et qu’on va vivre une belle aventure.

«C’est l’une des premières choses que j’ai demandées à Jacques [Tanguay, le président] quand on s’est assis ensemble pour la première fois : «je n’ai rien contre les gens qui sont en place, sauf que je voulais vraiment travailler avec lui». C’était important pour moi de travailler avec des gens avec qui j’étais à l’aise et qui sont compétents», a expliqué Roy dans la salle de conférence du Centre Vidéotron.

Photo Stevens Leblanc

Avancement

Le simple fait de renouer avec son patron du passé a convaincu Laperrière de reprendre ses fonctions d’adjoint, bien qu’elles soient désormais bonifiées. Laperrière a épaulé Roy jusqu’au départ de ce dernier vers Denver à l’aube du calendrier 2014-2014. Heureux avec le Blizzard, qu’il a mené aux grands honneurs en 2016-2017, le pilote de 43 ans ne se serait pas vu occuper une telle chaise ailleurs dans la LHJMQ.

«Je le vois comme de l’avancement dans ma carrière. Mon but d’aller d’entraîneur-chef dans le midget était peut-être d’enlever l’étiquette d’adjoint. Quand on a discuté, on regardait une manière que ce soit vu comme de l’avancement, et le défi et le titre font en sorte que c’est de l’avancement pour moi.

Photo Stevens Leblanc

«Je ne serai pas revenu dans le junior comme adjoint avec n’importe qui, mais l’opportunité de revenir avec Patrick est extraordinaire. Je suis très excité par le défi», a souligné ce fils de l’ancien défenseur et entraîneur adjoint du Canadien, Jacques Laperrière, avec un large sourire.

Une structure remaniée

Ainsi, Laperrière reprendra aussi son chapeau de responsable des attaquants et des défenseurs en se glissant derrière le banc de l’équipe. L’adjoint Benoît Desrosiers demeure en poste avec un nouveau contrat de deux ans et il supervisera dorénavant les unités spéciales et les situations en fin de match, tout en faisant toujours profiter de ses compétences de maître du vidéo. À l’exception de rares occasions, Roy et Laperrière seront les deux seuls instructeurs derrière le banc sur la route.

Photo Stevens Leblanc

Quant à Marc Fortier, adjoint aux cours des deux dernières campagnes, il a été relégué à l’équipe de recrutement. Christian Vermette (dj adjoint et recruteur-chef) et Ghislain Rousseau (entraîneur des gardiens de but) continueront pour leur part leur travail actuel.

Un plan pour Laperrière à long terme

Si Patrick Roy devait tomber sous le charme d’une offre d’une équipe de la Ligue nationale d’ici la fin de la durée de son contrat de deux ans, Martin Laperrière sera tout désigné pour lui succéder.

C’est ce que le «33» a laissé entendre en discutant avec les membres des médias à l’issue du point de presse de mardi.

«La journée où je pense quitter, il va probablement devenir l’entraîneur-chef des Remparts. C’est un peu pour bâtir sur ce qu’on va faire dans le futur. J’espère être ici pour les 20 prochaines années, mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Le plan est de bien le préparer», a assuré l’ancien dirigeant de l’Avalanche du Colorado.

Duo plus expérimenté

Pas de doute d’ailleurs pour Roy que son fidèle acolyte est un meilleur instructeur après avoir dirigé la formation midget AAA du Blizzard durant deux ans, charge qu’il avait assumée avec le Drakkar de Baie-Comeau en 2003-2004 et durant une portion de 2004-2005.

Photo Stevens Leblanc

«Je considère être un meilleur entraîneur qu’à mon départ avec les Remparts et je suis convaincu que Lappy est un meilleur entraîneur depuis le moment où il a quitté les Remparts.

«On a vraiment bien travaillé ensemble pendant les huit saisons où j’étais derrière le banc. On avait une bonne chimie et on se comprenait bien. On n’avait pas besoin de se parler parfois pour savoir qu’est-ce qu’on voulait faire. La transition se fera bien. Quand on clique avec quelqu’un, pourquoi faire des changements?» a résumé le grand patron hockey des Diables rouges.

Dossier Kurashev

Depuis qu’il s’est installé dans son bureau du Centre Vidéotron, il y a une quinzaine de jours, Roy n’a pas chômé. En plus de rencontrer le personnel en place, il s’est tapé comme prévu les matchs de la saison passée sur vidéo – une dizaine à date – et a téléphoné à ses 17 homologues du circuit Courteau. «Il y a des discussions qui vont bien et on est très avancé dans certains dossiers», a-t-il répondu après avoir affirmé d’entrée de jeu qu’il souhaitait regarnir sa banque de choix au repêchage. À l’heure actuelle, les Remparts ne possèdent aucune sélection parmi les deux premières rondes en prévision de l’encan du 2 juin prochain, à Shawinigan.

Quant à la situation du Suisse Philipp Kurashev, Roy s’attend à ce que l’attaquant lui fasse connaître ses intentions bientôt. Ce dernier est admissible au prochain repêchage de la LNH, mais l’option d’évoluer chez les pros dans son pays natal la saison prochaine figurerait dans ses projets.

«J’ai parlé à ses deux agents dernièrement et j’ai parlé avec Philipp ce matin [mardi]. On devrait avoir une réponse dans les prochains jours. Je pense que c’est positif, mais je sais aussi qu’il ne faut jamais rien prendre pour acquis.»