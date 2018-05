Préposé aux bénéficiaires : public ou privé ?

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

Vaut-il mieux travailler dans le secteur public ou privé quand on est préposé aux bénéficiaires ? Avantages et inconvénients de chaque option.

Quelque 20 000 préposés aux bénéficiaires travaillent dans le secteur privé, et 39 800 dans le public. La première différence entre ces deux réseaux est le salaire. Dans le secteur public, les professionnels sont mieux lotis, puisque le taux horaire peut atteindre 21 $ alors qu’au privé, les salaires peinent à frôler les 15 $. Le taux de roulement dans ces résidences pour aînés est d’ailleurs élevé : il avoisine les 50%.

Une formation à deux niveaux

Pour les personnes qui souhaitent entrer en fonction rapidement sans passer par de longues heures sur les bancs d’école, des formations privées sont disponibles et permettent d’accéder à un poste dans les établissements privés. Par contre, pour prétendre à des postes dans le secteur public, le passage par le DEP avec un minimum de 2100 heures de formation est indispensable.

Selon les besoins et les aspirations, le secteur privé et public comporte des avantages et des inconvénients qu’il vaut la peine d’étudier. Or les deux secteurs, en pénurie de main-d’œuvre, offrent de nombreuses opportunités d’embauche.