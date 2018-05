Rachelle Lefevre en tête d’affiche

La carrière américaine de Rachelle Lefevre continue de progresser. La comédienne québécoise a décroché le rôle principal dans Proven Innocent, une nouvelle série du réseau américain FOX, dans laquelle elle campera une avocate déterminée, et assoiffée de justice, qui vient en aide aux personnes injustement condamnées.

Parue cette semaine, la bande-annonce de deux minutes est entièrement articulée autour du personnage joué par Rachelle Lefevre. On parle d’une femme ayant elle-même été accusée à tort – avec son frère – d’un crime qu’elle aurait supposément commis à 18 ans. L’affaire avait fait couler beaucoup d’encre et l’avait élevée au rang de célébrité nationale.

Aujourd’hui, après sept longues années passées en prison, la jeune femme se bat non seulement pour maintenir sa propre innocence, mais également pour défendre celle des autres. Le tout, en subissant les attaques du procureur qui désire la revoir derrière les barreaux.

Bien entourée

À titre de vedette principale de Proven Innocent, Rachelle Lefevre était à New York lundi, pour participer à divers événements de presse organisés par FOX pour promouvoir sa prochaine année télévisuelle. Installée à Los Angeles depuis plusieurs années, la Montréalaise d’origine a pris la pose devant la horde de photographes réunis à Central Park, où avait lieu la rencontre.

Rachelle Lefevre était accompagnée des autres comédiens de Proven Innocent, à commencer par Riley Smith (qui joue son frère), Russell Hornsby (son partenaire d’affaires) et Vincent Kartheiser (un enquêteur).

Plusieurs grosses pointures soutiennent Proven Innocent. La série est écrite et produite par David Elliot, le scénariste des films G.I. Joe : The Rise of Cobra (2009) et Four Brothers (2005). La maison de production de Danny Strong (cocréateur du feuilleton à succès Empire) est derrière le projet.

Connue aux É.-U.

Rachelle Lefevre n’en est pas à sa première expérience à la télé américaine. De 2013 à 2015, elle a joué dans Under the Dome, une série de science-fiction du réseau CBS. En 2011, elle faisait partie – avec Caroline Dhavernas – du noyau dur de Off the Map, une série de Sonda Rhymes qui n’a duré qu’une saison.

Ce printemps, elle a retrouvé Dhavernas dans Mary Kills People, une série canadienne-anglaise présentée aux États-Unis sur Lifetime.

Au Québec, Rachelle Lefevre a joué dans quelques films, dont Omertà et Stardom, de Denys Arcand.

Avec François Arnaud

Si Proven Innocent prend l’antenne de FOX cet automne, deux séries des quatre grands réseaux américains auront – au même moment – un acteur québécois comme tête d’affiche. En effet, Rachelle Lefevre sera accompagnée par François Arnaud, qui reprendra du service dans Midnight, Texas à NBC en octobre.

Et c’est sans compter Jessica Paré, qui poursuivra son travail dans SEAL Team, un drame militaire du réseau CBS, dans lequel elle donne la réplique à David Boreanaz.