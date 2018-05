Sept évènements des Jardins Gamelin à ne pas manquer cet été

Les Jardins Gamelin lanceront leur quatrième saison ce jeudi dès 17 h 30 avec un spectacle comptant notamment sur l’artiste électro-pop de Debbie Tebbs et la formation de hip-hop Nomadic Massive.

Jusqu’au 30 septembre prochain, l’aménagement estival du parc Émilie-Gamelin sera le théâtre de plusieurs activités hebdomadaires comme le yoga des mercredis matins, les brunchs musicaux des samedis, le karaoké des lundis soir et les soirées dansantes des mercredis soirs.

En dehors de ces évènements récurrents, voici sept spectacles des Jardins Gamelin qui méritent d’être notés au calendrier cet été.

KNLO

COURTOISIE/LAURENCE DAUPHINAIS

Le rappeur, compositeur et membre d’Alaclair Ensemble sera aux platines pour la fin de soirée de l’insolite événement artistique Mouvements Libres qui commencera et se terminera à la Place Émilie-Gamelin.

Le 25 mai à 22h

Fête mondiale du jeu de Montréal

Cette célébration des jeux de toutes sortes organisée par Randolph Animation revient pour une quatrième édition avec une nouvelle panoplie de jeux de table et de ruelles à essayer gratuitement.

Le 27 mai de 10h à 21h

Pierre Kwenders

SÉBASTIEN ST-JEAN/AGENCE QMI

Le flamboyant chanteur et musicien Pierre Kwenders animera le centre-ville en tant que DJ le temps d’un soir. L’artiste sera précédé par DJ Bonbon Kojak à 17h et Kae Sun à 19h.

Le 8 juin à 21h

The Beatdown

COURTOISIE/MARC ANDRÉ "EL ROOKO" PICHETTE

Ce groupe montréalais qui opère dans la marge depuis près de 10 ans débarquera aux Jardins avec sa musique reggae aux accents rock’n roll, soul et punk. Un spectacle parfait pour célébrer l’arrivée de l’été.

Le 14 juin à 19h

Caroline Savoie

COURTOISIE/JIMMI FRANCOEUR

La jeune auteure-compositrice-interprète Acadienne, qui consacrera les prochains mois à la confection d’un deuxième album, sautera sur scène pour égayer la vie des Montréalais le temps d’un midi avec son agréable musique folk.

Le 20 juillet à midi

Qualité de luxe

COURTOISIE

Ce trio des talentueux DJs locaux Mr. Touré – aussi connu comme Sagewondah –, Poirier et Kyou en fera danser plus d’un avec leur plus récent spectacle mis en scène par le dramaturge Félix Antoine-Boutin.

Le 27 juillet à 17h

Art Machine

COURTOISIE

La soirée hebdomadaire du théâtre Sainte-Catherine débarque aux Jardins Gamelin cet été avec douze éditions différentes de son spectacle déjanté rempli d’humour, de numéros de cirques, de performances éclectiques et bien plus.

Les 21 et 28 mai, 4, 11 et 18 juin, 9, 23 et 30 juillet et les 3, 10, 17 et 24 septembre