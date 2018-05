Spécial banc d’essai : 7 découvertes beauté

À quelques semaines de l’arrivée de l’été et de la saison des bals, des mariages, des événements mondains, on a tous envie de nous montrer sous notre meilleur jour. C’est pourquoi je vous propose de résoudre sept problèmes corporels que rencontrent souvent les femmes et les hommes, avec sept découvertes beautés à petits prix.

1. Pour les rides : Le premier « Home lifting » 100% naturel

Photo courtoisie

L’entreprise française Puressentiel innove en matière de beauté, d’année en année. À l’aube de la saison estivale, elle lance le coffret de « Home lifting » 100% naturel, avec quatre huiles essentielles vedettes dans la bouteille de l’Élixir: géranium rosat, lavande, ylang-ylang et immortelle. Une ventouse « lift-vac » est aussi compris dans l’ensemble et permet à la peau de bien absorber les actifs de l’élixir. Après une journée stressante, votre peau sera revigorée, ferme, éclatante et hydratée. *Disponible dans les pharmacies à 44,99$

2. Pour la fatigue : Dermalogica et le nouveau Sound Sleep Cocoon

Photo courtoisie

Nous avons tous des journées bien remplies et parfois notre teint et nos cernes nous indiquent à quel point, elles peuvent être éprouvantes. La ligne de beauté Dermalogica nous propose donc le nouveau soin Sound Sleep Cocoon, qui transforme la peau, la nuit pour un éclat, le jour. Ce gel miracle travaille sur la réparation des cellules endommagées de la peau, durant votre sommeil. De plus, les nombreux ingrédients d’huiles essentielles utilisées en aromathérapie qu’on retrouve dans le produit, favorise un meilleur dodo. *Disponible chez le salon Dermalogica et certains salons d’esthétiques et spas à 108$

3. Pour les feux sauvages: Lipivir élimine les feux sauvages

Photo courtoisie

Rien de plus embarrassant qu’un gros bouton rouge sur la lèvre...Toutefois, le traitement pour les lèvres Lipivir règle en un geste, le problème des feux sauvages. Ayant une texture de gel transparent, il peut être utilisé seul ou encore avec du maquillage; il faut simplement attendre cinq minutes avant d’appliquer votre rouge à lèvres préféré et le tour est joué! *Disponible dans les pharmacies à 26,99$

4. Pour les boutons : Neutrogena et le traitement de luminothérapie

Photo courtoisie

On adore les gadgets technologiques et surtout ceux qui font disparaître les boutons. Vous devez donc découvrir le nouveau traitement ciblé de luminothérapie antiacné de Neutrogena. En forme de bâton, l’appareil s’allume et sa lumière rouge et bleue pénètre doucement dans la peau, cible les bactéries responsables de l’acné et réduit l’apparence des boutons. Cela ne prend que deux minutes et il n’y a aucun produit chimique. Pour l’avoir essayé, je vous jure que cela fonctionne! * Disponible dans les pharmacies et magasins à grande surface à 27,00$

5. Pour les cheveux fins et cassés : Shampoing réparation intense FUSIONPLEX

Photo courtoisie

Wella Professionnals a développé la nouvelle gamme FUSIONPLEX pour réparer et protéger les cheveux contre la casse et les agressions extérieures. Le soin pénètre profondément dans le cortex capillaire pour restaurer instantanément la fibre et prévenir la sécheresse. Le shampoing est délicat et constitué d’acides aminés et de lipides micronisés. Dites aurevoir à une chevelure cassée et usée et bonjour aux cheveux forts et souples. Un revitalisant, un masque et un sérum sont aussi disponibles. *Disponible chez Mat & Max, Mat & Co Coiffure,21,98$

6. Pour les pieds endoloris : Masque aux pieds à la lavande Sephora

Photo courtoisie

Il y a des masques pour le visage ou le corps et maintenant il y en a pour les pieds. Sephora offre deux types de chaussettes à usage unique, soit à la lavande ou à l’amande. Perso, j’ai adoré les chaussettes à lavande, qui soulagent les pieds fatigués et douloureux, grâce à l’extrait de lavande et de menthol. En 20 minutes, on a des pieds relaxés, qui sentent bons et qui sont doux! Je le recommande vivement aux athlètes et aux femmes qui aiment porter les souliers à talon haut. * Disponible chez Sephora à 8,00$ l’unité

7. Pour le teint blême : Mousse auto-bronzante Éclat naturel de Jergens

Photo courtoisie

Avoir le teint doré est le dernier de mes soucis! Mais après avoir entendu plusieurs de mes collègues et amis se plaidre de leur teint trop blême, j’ai recherché la solution parfaite. En effet, les soins de la peau Jergens ont mis sur le marché le produit vedette Mousse auto-bronzante Éclat naturel. On vous conseille vivement d’exfolier le corps avant d’appliquer le produit. La mousse légère, offerte en deux teintes, s’étend uniformément, sèche en seulement 60 secondes et vous donne l’impression d’avoir fait un saut dans le Sud, sans les dommages du soleil! * Disponible dans les pharmacies et magasins à grande surface à 13,99$