Travailler auprès des aînés : un témoignage

Paul Le Bas - 37e AVENUE

Camille Martin est préposée aux bénéficiaires (PAB) depuis 20 ans, dont la moitié à l’Hôpital général de Québec, le plus grand CHSLD de la région. Elle nous raconte son quotidien auprès des personnes en résidence pour aînés.

En quoi consistent vos tâches et responsabilités ?

J’offre les soins de base aux bénéficiaires. On pense que les PAB ne s’occupent que de l’hygiène; c’est faux. J’aide les patients dans leurs besoins essentiels : manger, se déplacer, se vêtir et se dévêtir, se laver. C’est un ensemble. Il s’agit d’établir une relation humaine pour le bien-être du patient.

Qu’est-ce qui vous anime au travail ?

Selon moi, il n’y a pas plus beau métier que d’aider une personne vulnérable. C’est un don de soi. À la fin de ma journée, je ressens de la fierté, ça me remplit. En soins palliatifs, c’est un honneur d’accompagner une personne en fin de vie.

Quelles sont les principales difficultés liées à votre travail ?

Le métier n’est pas valorisé. Les médias en dressent presque toujours un portrait sombre : les cas de mauvais traitements, de surmenage, etc. Ces cas existent, bien sûr, comme dans d’autres métiers, mais c’est loin d’être notre réalité quotidienne.

Le plus dur, c’est qu’une relève de qualité n’est pas au rendez-vous. Les jeunes ne sont pas intéressés par un métier dont rien n’est fait pour redorer l’image et améliorer les conditions. Le manque de personnel et la surcharge de travail les découragent. C’est un cercle vicieux.

Les employeurs devraient-ils systématiquement exiger le DEP ?

Le manque de qualification de nombreux PAB pose problème. Travailler avec de nouveaux collègues formés en cinq semaines seulement, c’est dangereux pour les patients et les soignants. C’est pour nous une charge supplémentaire, d’une lourdeur incroyable.

Nous manquons d’une véritable reconnaissance professionnelle de la part de nos gouvernements, celle dont dépend pourtant la qualité généralisée des soins et la sécurité au travail.