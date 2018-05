Une carrière d'infirmier(ère) : en ville ou en région éloignée?

Véronique Demers - 37e AVENUE

Plus de marge de manœuvre, des aurores boréales tapissant le ciel, une diversité de postes... Le métier d’infirmier(ère), que ce soit en ville ou en région éloignée, comporte sa part d’avantages et d’inconvénients propres à chaque situation. Des professionnelles de la santé témoignent.

Infirmière de recherche en cardiologie et infirmière clinicienne en médecine pour adolescents à Montréal, Julie Fortin se réjouit de la conciliation travail-famille que lui confère son emploi. « Depuis cinq ans, je travaille de jour, en semaine en combinant deux postes à temps partiel. Ça aurait été impensable de trouver cette formule en région éloignée », dit la mère de deux enfants.

La ville offre de multiples services de proximité et permet une vie sociale active. « C’est intéressant d’avoir plein de ressources et de spécialistes autour de soi, mais nous avons moins d’autonomie et de pouvoir décisionnel que dans le Nord », évalue-t-elle.

Un rôle élargi

En effet, Dominique Hamel, qui travaille comme infirmière clinicienne dans un dispensaire au Nunavik, confirme que le principal avantage de travailler en région éloignée est la grande autonomie professionnelle. « On peut par exemple établir des diagnostics différentiels, si c’est régi par le Guide thérapeutique, et notre rôle est plus élargi qu’au Sud. On traite ici 80 % de nos patients et on envoie les autres vers notre centre de référence, à McGill », explique-t-elle.

« Notre taux horaire est le même que dans le Sud, mais la prime d’éloignement le bonifie beaucoup. (...) Sinon, pour une personne passionnée de plein air et de nature, c’est parfait ! », poursuit l’infirmière comptant 8 ans de services au Nunavik.

Quant aux inconvénients, Dominique Hamel dit ne pas en compter beaucoup. « Il y a de longues heures à faire, de l’éloignement et peu de sources de divertissement, concède-t-elle. On doit avoir des reins solides pour arriver à gérer le stress des gardes : certains partent parce qu’ils n’y arrivent pas. »