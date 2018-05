Voici une alternative au microblading à moins de 25$

Si le prix exorbitant du microblading (450$ et plus) en a dissuadé plusieurs qui souhaitaient donner une seconde vie à leurs sourcils, elles seront heureuses d’apprendre qu’il existe des options plus abordables pour arriver au même résultat.

La dernière nouveauté en lice? Le stylo microblading hydrofuge.

Ce crayon à quatre pointes permet de créer des poils qui se rapprochent le plus possible de ceux des sourcils pour un effet naturel.

Évidemment, il existe trois différentes teintes de crayon pour arriver à la même couleur que celle de vos cheveux.

La technique est assez simple: appliquez le stylo verticalement et dessinez des traits vers le haut à l’endroit désiré, par exemple au début de l’arcade sourcilière pour la rendre plus fournie.

En plus de durer toute la journée sans bavure, il est possible de préserver la couleur jusqu’à 2-3 jours.

Après l’application, il est donc déconseillé de laver vos sourcils avec un produit nettoyant ou même de les frotter pour que le produit reste le plus longtemps possible.

25$ à inspireuplift.com

