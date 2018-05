FOREST, Léo



À L'Épiphanie, le 1er mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Léo Forest, époux de Mme Monique Lamarche.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Noël), Jean (Sophie), Marcel (Guylaine) et Odette, ses petits-enfants Samuel, Katherine, Carolyn et Amélie, ses frères, sa soeur, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:5, RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIELes funérailles auront lieu le lundi 21 mai à 11h en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Heures de visites: le dimanche 20 mai de 19h à 22h et lundi dès 9h.