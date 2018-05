CATAPHARD, Marcel



De Saint-Joseph-du-Lac, le 7 mai 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Marcel Cathaphard, fils de feu Joseph Cataphard et de feu Albertine Robillard.Il laisse dans le deuil sa soeur Magella et ses neveux et nièces.Il laisse également Monique Guay et ses enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai à 11h en l'église Saint-Joseph 1028, ch. Principal, Saint-Joseph-du-Lac, et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances en l'église même dès 10h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Soleil du CHSLD Saint-Benoit.