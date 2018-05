GOUIN, Jeannette



Au Centre d'hébergement des Quatre-Vents de Lyster, le 6 mai 2018 est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Jeannette Gouin, fille de feu Rosario Gouin et feu Berthe Lemire, domiciliée autrefois à Longueuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants Paulette (Jean), André (Évelyne), Claude et Isabelle; ses petits-enfants Ariane et Olivier. Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants Paul-André Côté (Monique), sa belle-soeur Marie-Paule Elie ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Le service religieux aura lieu le samedi 19 mai 2018 à 14h à l'église de Baie-du-Febvre (30 rue de l'Église, Baie-du-Febvre, QC J0G 1A0). La famille recevra les condoléances directement à l'église à compter de 13h.Un merci spécial au personnel du Centre d'hébergement des Quatre-Vents, pour les bons soins prodigués à Mme Jeannette.La direction des funérailles a été confiée auJACQUES COUTURE INC.1529 DES ÉRABLES, PLESSISVILLETél.: 819-362-2155 - Téléc.: 819-365-4927www.complexefunerairejacquescouture.com