THÉORET, Guy



À St-Jérôme, doucement Guy s'est endormi le 29 avril 2018.Il laisse dans le deuil son épouse tendrement aimée, Monique Courtemanche, sa chère fille par alliance Jocelyne Dunn, son gendre Richard Hould, son fils par alliance feu Patrick Dunn et son petit-fils Jean-Gabriel Dunn. Il était le frère de: André (Micheline), feu Yvon, feu Gilles, feu Claude, feu Serge et feu Marielle. Il laisse également de nombreux neveux et nièces et plusieurs amis.En accord avec ses dernières volontés, Guy sera incinéré et pour respecter son souhait il n'y aura aucune cérémonie.Toutefois la famille et les amis sont invités à sa résidence au 183, du Massif, St-Jérôme, le samedi 26 mai de 14h à 17h pour lui rendre un dernier hommage.