OUIMET, Jacques



À Montréal, le lundi 7 mai 2018 est décédé, à l'âge de 84 ans, Jacques Ouimet, époux de feu Monique Lefebvre.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques Jr, Jean, Jocelyne (Michel Maurice) et Stéphane (Louise-Marie Bergeron), ses petits-enfants Katherine, Émilie, Yannick, Marilyne et Florence, ses deux arrière-petits-enfants, son beau-frère, ses deux belles-soeurs ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 20 mai 2018 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.