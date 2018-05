BLOUIN (née ST-AMAND)

Albertine



À Montréal, le vendredi 11 mai 2018 est décédée, à l'âge de 90 ans, Albertine St-Amand, épouse de feu Joseph Blouin.Elle laisse dans le deuil ses filles Suzanne et Huguette (Christian), ses petits-enfants Evelyne et Patrick, ses arrière-petits-enfants Thomas et Samuel, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le mercredi 23 mai 2018 de 14h à 17h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.