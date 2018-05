PINEAULT, Diane



À Montréal, le 12 mai 2018, est décédée à l'âge de 56 ans, Mme Diane Pineault, épouse de M. André Jacquaz.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Ramona) et Catherine (Kevin), de même que les enfants de son conjoint, Alain (Marie) et Nadine (Claude), ainsi que leur famille.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Johanne (Marcel) et Sylvie, ainsi que ses belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 19 mai 2018 de 9h00 à 12h00 au, suivi d'une cérémonie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île.22025, AUT. TRANSCANADIENNESENNEVILLE (QC), H9X 3L7514-457-4440