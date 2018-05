BIBEAU, Jacqueline



À Montréal, le 6 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Jacqueline Bibeau, épouse de feu M. Richard Bibeau et prédécédée de sa soeur Armance.Elle laisse dans le deuil sa fille Danielle, son fils Jean-Simon (Julie), sa filleule Josée Lambert (Martin), ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et ses ami(e)s.La famille recevra les condoléances au:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 20 mai à compter de 10h. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à midi, suivie d'un goûter en sa mémoire.