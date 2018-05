CLOUTIER

Bernard de Clairvaux



À Montréal, le 6 mai 2018, à l'âge de 74 ans, Bernard de Clairvaux Cloutier nous a quittés entouré de l'amour des siens.Précédé par son père Dr Léo-Paul Cloutier (de Biddeford, Maine) et sa mère Mae Warren, il laisse dans le deuil ses frères Antoine Garneau (Diane) et Neville-Warren (Andrée), ses nièces, ses cousins et cousines résidant dans l'état du Maine et au Royaume-Uni, son amie Catherine, ainsi que plusieurs autres parents et amis (es).La famille recevra les condoléances au complexe funéraireMONTRÉAL (entre Pie IX et Frontenac)Tél: (514) 527-4126le vendredi 18 mai de 19h à 21h, le samedi 19 mai de 10h à 12h et de 13h à 16h, suivi d'une liturgie en la chapelle du complexe à 16h.