JOLY JEANNOTTE, Mariette



À Sainte-Thérèse, le 8 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Jeannotte, épouse de feu M. Alexandre Joly et mère de feu Monique.Elle laisse dans le deuil son fils Yvon (Josée Vallée), ses petits-enfants: Marie-Ève, Alexandre, Hugo et Pierre-Olivier, ses arrière-petits-enfants: Kristopher et Jessica, ses soeurs: Pauline (feu Claude) et Suzanne (Rénald), son frère André, ses neveux et nièces des familles Jeannotte et Joly ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mai de 13h à 17h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h dans la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation de l'hôpital St-Eustache.