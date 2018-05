BABIN, Jean-Marc



À Montréal, le jeudi 10 mai 2018, est décédé, à l'âge de 71 ans, Jean-Marc Babin.Il laisse dans le deuil, sa mère Madeleine Hébert, ses filles Josée et Marie-Pier, son petit-fils Isaac, ses frères Mario, Daniel, Jacques, Sylvain, ses soeurs Ginette, Johanne et Marie-France, leurs conjoint(es) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi, 18 mai 2018 de 18h00 à 20h00. Une réunion commémorative sera célébrée vers 19h00 aux:LAURENT THÉRIAULT512 RUE, DE L'EGLISE, VERDUN514 769 3867(stationnement et rampe d'accès disponible)