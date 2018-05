LAUZON (HOGUE), Rollande



De Ste-Anne-des-Plaines, le 11 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Rollande Hogue, épouse de M. Cyprien Lauzon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Johanne), Mariette (Michel), Louis-Philippe (Lucie), Normand (Carmen), Alain (Marie-Josée) et Martin (Annick), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère Rosaire, ses soeurs Céline et Flore, ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis le vendredi 18 mai de 18h30 à 21h30 ainsi que le samedi 19 mai de 9h00 à 10h30 à la:STE-ANNE-DES-PLAINESLes funérailles seront célébrées le samedi 19 mai à 11h00 en la paroisse Ste-Anne.