BIGRAS (née Paquette), Agathe



À Laval, le 11 mai 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Agathe Paquette, épouse de feu Georges Bigras.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Nicole, Gilles (Jocelyne Landry), Carole (Richard Allaire), feu Mireille, Lyne (Alain Dufresne), ses neuf petits-enfants, ses dix-sept arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mai 2018 de 14 à 17 heures et de 19 à 21 heures, ainsi que le samedi 19 mai 2018 dès 9 heures, au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi le 19 mai 2018 à 11 heures en chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs Rose-de-Lima pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du cancer serait apprécié en la mémoire d'Agathe Paquette.