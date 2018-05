SIMARD LÉONARD, Jeanne



Le 11 mai, à l'âge de 97 ans, est décédée Jeanne Léonard Simard.Elle était le mère de: Jacques (Liliane Caire), Monique (Roger Forget) et de feu Robert (Brigitte Mathieu) Simard; la grand-mère de Pascal et Myra (Paul Halpern) Simard, Marie-Annik (Benoît Beauchemin) et Fanny (Sylvain Savard) Grégoire, Sara Jane (Karlo Vince Marra) et Zacari Simard; arrière-grand-mère de Juliette et Catherine Beauchemin, Améliane et Liam Hébert, Olivier et Alyssia Halpern.Parents et amis sont invités à se joindre à nous pour honorer sa mémoire, le samedi 19 mai 2018 de 11h30 à 16h, au complexe:SAINT-LAURENT, QC, H4N 1J7Une cérémonie aura lieu ce même jour à 12h.Nous remercions Margarita Quinonez et le personnel de l'unité des soins de la Place Saint-Moritz pour leur dévouement envers maman.Des dons à la Société Alzheimer du Québec seraient appréciés.