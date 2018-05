MESSIER née LORD, Fernande

Au terme d'une lumineuse journée de printemps et d'une vie bien remplie, à 98 ans et 16 jours, Fernande Lord-Messier s'en est allée se reposer dans le Seigneur, auprès de son Gérard bien-aimé.Épouse de feu Gérard Messier, Fernande laisse dans le deuil sa fille Jeannine et son gendre adoré, Gilles Millette. Elle était la fille de feu Léonie Towner et de feu Charles-Édouard Lord. Lui survivent dans le deuil son frère Guy-Marcel Lord (feu Claudette Chalifour), sa soeur Solange Lord (feu Pierre-Paul Laverdure) et sa soeur Jeannine (Mère Marie-Jean Lord, o.s.b., des Bénédictines de Mont-Laurier). Elle fut prédécédée par ses soeurs et frères: feu Liane (feu Guy Le François), feu Jean-Yves (feu Rita Reid), feu Paul-Alain (Myreille Dubé), feu Lucette (Bernard H. Doray), feu Maurice; ainsi que par sa belle-famille: feu Raymond (feu Laurentia Légaré), feu Adrien (feu Armandine Sarrasin), feu Richmond (feu Marie Desjardins), feu Roland (feu Madeleine Caron), feu Médora (feu Hervé Desjardins), feu Germain (feu Yvette Hamel), feu Louis-Philippe (feu Mariette Lapointe). Fernande fut toujours entourée de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Le don total de sa personne, Fernande l'exerça d'abord et toujours avec fierté et magnanimité au service de ses parents et de ses huit frères et soeurs. Puis c'est au journal, comme journaliste, qu'elle rencontra son amour, Gérard, typographe... De nombreuses oeuvres de charité bénéficièrent de son immense générosité.Outre sa foi, le bénévolat constituait le coeur de sa vie, notamment comme rédactrice au journal, pour les résidents du Centre hospitalier Jacques-Viger.D'une piété sans faille, sa foi chevillée au coeur, elle participa à sa messe quotidienne aussi longtemps que possible, même lors de ses séjours à Saint-Ours.Fernande fut une Maman d'un amour indéfectible et une belle-maman heureuse et fière.Nous tenons à remercier du plus profond de notre coeur tout le personnel attentionné du Centre d'hébergement Auclair (6910, rue Boyer) qui a pris soin d'elle avec autant de coeur et de tendresse au crépuscule de sa vie.Si vous souhaitez exprimer votre reconnaissance, nous vous suggérons des dons au Comité des bénéficiaires du Centre d'hébergement Auclair (514) 272-3011, ou à la Société Alzheimer Montréal (514) 369-0800.Elle sera exposée le mardi 22 mai 2018, à 9h30, en l'église Saint-Vincent-Ferrier, où se tiendront ses funérailles à 10h30, suivies en après-midi de l'inhumation au cimetière de Sainte-Adèle.