CANAFF, Raymond



À Mercier, le 14 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Raymond Canaff, époux de Mme Thérèse Lévesque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Janou Péloquin), Judith (Daniel Brais), Francine (Christian Alary) et Marie-Claude (Marc De Blois), douze petits-enfants, deux arrière-petits-enfants, son frère Louis, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mai à compter de 19h et samedi de 13h à 15h, à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu samedi à 15h, à la chapelle du salon. Inhumation à une date ultérieure.