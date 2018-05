BIGRAS, Philippe



À Saint-Jérôme, le samedi 5 mai 2018, à l'âge de 96 ans et 8 mois, est décédé Monsieur Philippe Bigras, époux de feu Rolande Lauzon.Il laisse dans le deuil ses 14 enfants, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses 4 belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 18 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 19 mai 2018 dès 9h30 à lade St-Scholastique9381, Côte des SaintsSt-Scholastique, Mirabel, QC J7N 2Y7Les funérailles seront célébrées le samedi 19 mai 2018 à 11h30 en l'église de St-Canut, 10000, boul. St-Canut, Mirabel, QC, J7N 1K1, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.