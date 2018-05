PROVOST, Guy



Au CHSLD de Huntingdon, le 27 avril 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Guy Provost, époux de Mme Huguette Laplante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie Lynda, épouse de Robert Gallihugh de l'état du Michigan, États-Unis, Michel et Serge. Il rejoint son petit-fils Thomas (2016) (Angela). Il laisse aussi ses petits-enfants: Maegan (Casey), Marc-André (Marie-Pier), Maxime (Sophie) et Martin, ses arrière-petits-enfants: Claire, Henry, Ethan, Alice et Lilyanne, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier le CHSLD de Huntingdon pour leur soutient et les bons soins prodigués.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Une cérémonie suivie de l'inhumation des cendres aura lieu dans l'intimité au cimetière de St-Chrysostome.ST-CHRYSOSTOME450-826-3131