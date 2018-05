CYR, Georges



Le 11 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Georges Cyr, époux de madame Louisa Caissy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Patricia), Mylène et Dominic (Geneviève), ses petits-enfants, Ludovic, Aurélie, Evelyne, Ariane et Magalie. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 18 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 19 mai 2018 dès 9h. Une liturgie de la Parole suivra à 11h30 en l'Église de Ste-Julie (1686 rue Principale, Ste-Julie, Qc, J3E 1W7).Vos témoignages peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer Rive-Sud.