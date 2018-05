GIRARD, Robert



À Boucherville, le 10 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Robert Girard ing., époux de Mme Olivette Allard. Il demeurait à Boucherville depuis 1968. Il était membre actif de l'UTA, du Carrefour des Ainés et des Retraités de Saint-Sébastien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Yves (Denise Jodoin), feu Marc, sa fille Élise (Luc Béliveau), sa soeur Claudette (feu Armand Guérault), son frère feu Serge (Denise Mainville), son beau-frère Marcel Berthiaume, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le vendredi 18 mai de 14h à 17h et de 19h à 20h. Une liturgie de la Parole en présence des cendres, aura lieu le même jour à 20h en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.