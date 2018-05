BOLDUC, Marcel



Le 11 mai, à l'âge de 80 ans, est décédé Marcel Bolduc, époux de Nicole Leboeuf.Il laisse dans le deuil ses enfants Denise, Monique et Lynda, les enfants de son épouse Carole et Patrick, ses douze petits-enfants, ses neuf arrière-petits-enfants, son frère Léo, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 18 mai 2018 de 14h à 22h et le samedi dès 9h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tél: (450) 463-1900Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai 2018 à 11h à l'église Saint-Georges, 700 Préfontaine, Longueuil, QC J4K 3V9.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de recherche sur le cancer serait grandement apprécié par la famille, en raison des priorités de M. Bolduc.